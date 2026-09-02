Глава ТПП Катырин: филологи и айтишники будут востребованы в РФ

В Торгово-промышленной палате указали на ряд востребованных профессий в РФ Глава ТПП Катырин: филологи и айтишники будут востребованы в РФ

Москва2 сен Вести.Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в беседе с ИС "Вести" перечислил ряд востребованных профессий на рынке труда.

Специалисты в сфере IT останутся актуальны, убежден он.

Айтишники с момента появления всегда были востребованы: программисты, айтишники, те, кто будет работать с искусственным интеллектом. Как бы странно это не казалось, но для того, чтобы работать по разным направлениям, с разными языками, понадобятся филологи. Поэтому тема будет развиваться, несомненно сообщил Катырин

Ранее в департаменте по подбору персонала группы компаний UNITY рассказали о сохранении тренда на высокий уровень заработных плат в востребованных рабочих профессиях: сварщиков, лаборантов хим-анализа, токарей и специалистов по эксплуатации БПЛА.