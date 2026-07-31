Котяков: в ближайшие 7 лет будут востребованы профессии врача и инженера

Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными в ближайшие 7 лет Котяков: в ближайшие 7 лет будут востребованы профессии врача и инженера

Москва31 июл Вести.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости перечислил специальности, которые в горизонте семи лет будут стабильно пользоваться спросом во всех регионах страны.

По его словам, речь идет о так называемых массовых профессиях — широко распространенных и устойчиво востребованных. В их числе — инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие.

"Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны", — отметил глава Минтруда.

Глава Минтруда подчеркнул, что именно по этим направлениям прогнозируется стабильно высокий спрос в ближайшие годы.