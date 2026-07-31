Москва31 июлВести.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости перечислил специальности, которые в горизонте семи лет будут стабильно пользоваться спросом во всех регионах страны.
По его словам, речь идет о так называемых массовых профессиях — широко распространенных и устойчиво востребованных. В их числе — инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие.
"Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны", — отметил глава Минтруда.
Глава Минтруда подчеркнул, что именно по этим направлениям прогнозируется стабильно высокий спрос в ближайшие годы.