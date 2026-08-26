HR-специалист оценил уровень зарплат в востребованных рабочих профессиях HR-эксперт: в России сохраняется тренд на высокие зарплаты в рабочих профессиях

Москва26 авг Вести.В России сохраняется тренд на высокий уровень заработных плат в востребованных рабочих профессиях, в частности это касается сварщиков, лаборантов химанализа, токарей и специалистов по эксплуатации БПЛА. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора департамента по подбору персонала группы компаний UNITY Болеслав Каленский.

По его словам, на сегодняшний день, например, сварщики с высокой квалификацией могут претендовать на 200-250 тысяч рублей в месяц в столичных компаниях.

Тренд на сохранение высоких зарплат в данных профессиях, он сохраняется. Безусловно, уже той гонки, которая была пару лет назад, ее не присутствует, но тем не менее, в зависимости от региона сохраняется высокий уровень. Если мы говорим по Москве и условно возьмем сварщика, то это минимум от 100 тысяч [рублей], но это зависит от квалификации рассказал Каленский

Ранее министр труда РФ Антон Котяков назвал самые востребованные профессии на российском рынке труда, которые останутся таковыми до 2032 года.