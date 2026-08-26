Названа рабочая специальность с зарплатой летом свыше ₽200 тыс. Эксперты назвали рабочую специальность с зарплатой летом более ₽200 тыс.

Москва26 авг Вести.По итогам лета 2026 года сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих с зарплатой 215 545 руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на "Авито Работу".

По словам экспертов, столь высокий уровень дохода связан с дефицитом кадров и потребностью в строительстве и промышленности.

Рабочие специальности остаются драйверами роста зарплат на рынке труда. Особенно заметно это на фоне роста числа вакансий по рабочим специальностям: спрос на монолитчиков вырос на 70%, на гипсокартонщиков — на 57%, на строителей — на 48% рассказал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов

На втором месте оказались механики со средней зарплатой 193 631 руб. в месяц, востребованные в автосервисах и на предприятиях по ремонту оборудования.

Гипсокартонщики обосновались на третьей строчке зарплатного рейтинга. Их средняя зарплата составляет 159 170 руб., что обусловлено высоким спросом на специалистов на фоне активного возведения жилья и коммерческой недвижимости.

Четвертое место у автомехаников. Их средний месячный заработок летом 2026 года превысил 156 тыс. руб. Немного меньше (от 151 до 149 тыс. руб.) получали плиточники, автомаляры и каменщики, 149 723 руб. в среднем платили фасадчикам. Последние строчки в топ-10 рейтинга заняли автоэлектрики с зарплатой 149 113 руб. и штукатуры, получавшие 148 831 руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми сферами труда в России стали управление ценными бумагами, пенсионными резервами НПФ в негосударственных фондах и аренда и лизинг медицинских приборов.