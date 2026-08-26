Москва26 авгВести.По итогам лета 2026 года сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих с зарплатой 215 545 руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на "Авито Работу".
По словам экспертов, столь высокий уровень дохода связан с дефицитом кадров и потребностью в строительстве и промышленности.
Рабочие специальности остаются драйверами роста зарплат на рынке труда. Особенно заметно это на фоне роста числа вакансий по рабочим специальностям: спрос на монолитчиков вырос на 70%, на гипсокартонщиков — на 57%, на строителей — на 48%рассказал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов
На втором месте оказались механики со средней зарплатой 193 631 руб. в месяц, востребованные в автосервисах и на предприятиях по ремонту оборудования.
Гипсокартонщики обосновались на третьей строчке зарплатного рейтинга. Их средняя зарплата составляет 159 170 руб., что обусловлено высоким спросом на специалистов на фоне активного возведения жилья и коммерческой недвижимости.
Четвертое место у автомехаников. Их средний месячный заработок летом 2026 года превысил 156 тыс. руб. Немного меньше (от 151 до 149 тыс. руб.) получали плиточники, автомаляры и каменщики, 149 723 руб. в среднем платили фасадчикам. Последние строчки в топ-10 рейтинга заняли автоэлектрики с зарплатой 149 113 руб. и штукатуры, получавшие 148 831 руб. в месяц.
Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми сферами труда в России стали управление ценными бумагами, пенсионными резервами НПФ в негосударственных фондах и аренда и лизинг медицинских приборов.