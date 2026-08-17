РБК: названы сферы занятости в России с зарплатами выше полумиллиона рублей Средние зарплаты в 8 отраслях России превысили полмиллиона рублей

Москва17 авг Вести.Самыми высокооплачиваемыми сферами труда в России стали управление ценными бумагами, пенсионными резервами в негосударственных фондах и аренда медицинских приборов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата за январь-май 2026 года.

Согласно этим данным, средние зарплаты превысили 500 тысяч рублей в месяц в восьми отраслях.

На первом месте располагается морское пастбищное рыбоводство со средней зарплатой в 971,4 тысячи рублей, однако, как отмечает РБК, это данные без разбивки по месяцам и только по Сахалинской области.

Управление пенсионными резервами НПФ приносит в среднем 827,1 тысячи рублей, в то время как на 2025 год средняя зарплата в этой отрасли составляла лишь 621,9 тысячи рублей (рост на 33%).

Средние зарплаты в отрасли управления ценными бумагами составили за пять месяцев 2026 года 737,5 тысячи рублей, увеличившись в сравнении с 2025 годом почти на 33% (с 555,1 тысячи рублей).

В сфере аренды и лизинга медицинских приборов зарплаты составили 728,9 тысячи рублей. Также больше 500 тысяч рублей в среднем можно заработать в отраслях перестрахования (595,3 тысячи рублей), управления инвестфондами (564,1 тысячи рублей), страхования рисков (563,3 тысячи рублей) и организации торговли на финансовых рынках (518.8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России получают на Ямале, в Магаданской области и на Чукотке.