Названы сферы со средней зарплатой свыше 500 тыс. рублей Среднюю зарплату свыше 500 тыс. рублей в России получают в 11 сферах

Москва10 сен Вести.В России средняя зарплата более 500 тыс. рублей зафиксирована в 11 сферах деятельности. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с января по май текущего года, которые приводит ТАСС.

В частности, самый высокий средний заработок сложился в морском пастбищном рыбоводстве (971 411 рублей), управлении пенсионными резервами негосударственных фондов (827 125 рублей) и в сфере по управления ценными бумагами (737 455 рублей).

В числе других высокодоходных направлений – сфера аренды и лизинга приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях (728 882 рублей), перестрахование (595 315 рублей), страхование рисков (563 319 рублей), деятельность холдинговых компаний (522 660 рублей), а также организация торговли на финансовых рынках (518 839 рублей), брокерское направление по сделкам с ценными бумагами и товарами (516 972 рублей).

Деятельность по управлению фондами приносит доход в 553 602 рублей, управление инвестиционными фондами - 564 064 рублей.

Согласно данным Росстата, средняя заработная плата в России в июне 2026 года составила 114 743 рубля.