В России появилась сфера со средней зарплатой выше 1 млн рублей Зарплата в морском пастбищном рыболовстве превысила 1 млн рублей

Москва11 сен Вести.Средняя зарплата работников, задействованных в морском пастбищном рыболовстве, в первом полугодии 2026 года превысила 1 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,05 миллиона рублей написали в агентстве

Свыше 500 тысяч рублей в месяц также получали работники компаний по управлению ценными бумагами (681 тысяча), перестрахованию (554 тысячи), а также управляющие инвестфондами (553 тысячи), страховщики рисков (526 тысяч) и сотрудники холдинговых компаний (514 тысяч).