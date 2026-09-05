Росстат: средняя зарплата в морском пастбищном рыбоводстве превысила ₽970 тысяч

Названа отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей Росстат: средняя зарплата в морском пастбищном рыбоводстве превысила ₽970 тысяч

Москва5 сен Вести.Наиболее высокий уровень средней заработной платы в России за январь–май 2026 года отмечен в сфере морского пастбищного рыбоводства. Доход работников этой отрасли достиг 971 411 рублей в месяц.

В число отраслей с самыми высокими показателями также вошли аренда и лизинг приборов, аппаратов и другого оборудования медицинского назначения. Среднемесячная зарплата занятых в означенном сегменте составила 728 882 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Ранее сообщалось, что в 20 отраслях российской экономики средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей.