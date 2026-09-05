В июне наиболее высокие доходы зафиксированы в сфере перестрахования

Средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в 20 отраслях российской экономики В июне наиболее высокие доходы зафиксированы в сфере перестрахования

Москва5 сен Вести.В 20 отраслях российской экономики средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые проанализировало РИА Новости.

Согласно данным в июне наиболее высокие доходы зафиксированы в сфере перестрахования и управлении фондами.

Самые высокие средние зарплаты в России в июне были в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей, а также у управляющих фондами - 409,7 тысячи рублей говорится в сообщении

Также в список по уровню высоких зарплат вошли сотрудники холдинговых компаний. Они зарабатывали в июне 377,8 тысячи рублей.

Еще в 16 отраслях средние показатели варьировались от 200 до 300 тысяч рублей. В их числе занятые в производстве электроники, в сфере добычи газа, а также сотрудники инвестиционных фондов. Работники табачных производств в начале лета зарабатывали в среднем 255 тысяч рублей.

Как уточняется, статистика учитывает начисленную заработную плату до вычета налогов, включая премиальные выплаты. Такой показатель демонстрирует средний уровень доходов всех сотрудников организаций.

Средний показатель по стране в июне составил около 115 тысяч рублей.