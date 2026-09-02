Росстат: средняя зарплата в России в июне 2026 года выросла на 9,6% до 115 тыс.

Средняя зарплата в России достигла почти 115 тысяч рублей Росстат: средняя зарплата в России в июне 2026 года выросла на 9,6% до 115 тыс.

Москва2 сен Вести.Среднемесячная начисленная заработная плата в России продолжает демонстрировать рост. По данным Федеральной службы государственной статистики, в июне текущего года этот показатель почти достиг 115 тысяч рублей, обновив рекордные значения последних лет.

Как следует из сообщения Росстата, "среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%". Столь высокие зарплаты в последние годы фиксировались лишь в декабре 2024 и 2025 годов — традиционно в месяц выплаты годовых премий.

Расчет средней начисленной зарплаты производится до вычета налогов и включает все виды премий и надбавок. Он учитывает доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие вознаграждения. В первом полугодии средние номинальные зарплаты в целом по стране выросли на 12,7% в годовом выражении, достигнув 112,7 тысячи рублей. Средние зарплаты в России превышают отметку в 100 тысяч рублей уже седьмой месяц подряд.