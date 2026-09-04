Москва4 сенВести.Самые высокие средние зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие средние зарплаты в РФ в июне были у сотрудников сферы перестрахования (почти 469 тысяч рублей), а также у управляющих фондами (409,7 тысячи рублей)– отмечается в сообщении
Сотрудники холдингов получали в среднем 377,8 тысячи рублей, работники головных офисов - 339,1 тысячи рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что реальная заработная плата россиян в течение I квартала 2026 года выросла на 6,3%, несмотря на разные трудности.