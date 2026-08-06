Стало известно, где в России получают более 500 тысяч рублей РБК: в восьми сферах России зарплаты превысили 500 тысяч рублей

Москва6 авг Вести.В России средняя ежемесячная зарплата более 500 тысяч рублей зафиксирована в восьми видах экономической деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за январь-май 2026 года.

Одной из самых высокооплачиваемых сфер остается управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Средняя начисленная зарплата там превышает 800 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ. При этом технически первое место занимает морское пастбищное рыбоводство со средней зарплатой около 971 тысяч рублей, однако в РБК отмечают, что эти данные могут быть нерепрезентативными из-за небольшого числа наблюдений.

В число наиболее высокооплачиваемых направлений также вошли управление ценными бумагами, аренда и лизинг медицинских изделий, и отдельные виды деятельности в страховой отрасли. По оценкам экспертов, высокий уровень доходов в финансовом секторе связан с ростом доходности управляющих компаний на фоне высокой ключевой ставки и активного размещения средств в облигациях и депозитах.

Средняя номинальная начисленная зарплата по России за январь-май 2026 года составила около 108 тысяч рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Росстате уточнили, что показатель рассчитывается до вычета НДФЛ и включает все виды выплат, в том числе премии, надбавки и компенсации.

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов при этом обратили внимание, что опубликованные Росстатом данные относятся к управляющим компаниям, а не к самим НПФ. По информации ассоциации, средняя зарплата в отрасли негосударственных пенсионных фондов за первые пять месяцев 2026 года составила около 289 тысяч рублей.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Росстата сообщил, что средняя зарплата в мае нынешнего года превысила 200 тысяч рублей на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком АО.