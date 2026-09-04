Москва4 сенВести.Средняя заработная плата более 200 тыс. рублей в июне 2026 года выплачивалась работникам пяти сфер.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.
По данным ведомства, подобный размер зарплаты в июне отмечался у работников нефтегазовой сферы (221,7 тыс. рублей), сферы табачный изделий (255,1 тыс. рублей), в отрасли воздушного и космического транспорта (218,3 тыс. рублей), финансовой и страховой деятельности (209,6 тыс. рублей), а также в деятельности экстерриториальных организаций и органов (202 тыс. рублей).
Ранее стало известно, что самые высокие средние зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей.