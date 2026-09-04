Росстат раскрыл отрасли со средней зарплатой более 200 тысяч

Стали известны сферы со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей Росстат раскрыл отрасли со средней зарплатой более 200 тысяч

Москва4 сен Вести.Средняя заработная плата более 200 тыс. рублей в июне 2026 года выплачивалась работникам пяти сфер.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.

По данным ведомства, подобный размер зарплаты в июне отмечался у работников нефтегазовой сферы (221,7 тыс. рублей), сферы табачный изделий (255,1 тыс. рублей), в отрасли воздушного и космического транспорта (218,3 тыс. рублей), финансовой и страховой деятельности (209,6 тыс. рублей), а также в деятельности экстерриториальных организаций и органов (202 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что самые высокие средние зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей.