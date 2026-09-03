Москва3 сенВести.Реальная заработная плата россиян в течение I квартала 2026 года выросла на 6,3%, несмотря на разные трудности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава государства также обозначил уровень безработицы в стране: сейчас ее показатель составляет 2,3%.
Хочу обратить внимание на то, что, несмотря на все сложности, а их достаточно в каждой стране, и у нас тоже, но все-таки за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла на 6,3%заявил он
Кроме того, Путин сообщил, что рост ВВП в России за последние три года выше среднего показателя по Европе.