Москва3 сенВести.За последние три года рост ВВП в России выше среднего показателя по Европе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, сейчас прирост ВВП РФ составляет порядка 0,6%.
За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейскогосказал Путин
2 сентября Федеральная служба государственной статистики опубликовала предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта России по итогам первого полугодия, согласно которой ВВП РФ прибавил 0,6% в первом полугодии 2026 года.