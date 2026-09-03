Путин: рост ВВП РФ за последние три года выше среднего показателя по Европе

Путин заявил, что за последние три года рост ВВП РФ выше среднеевропейского Путин: рост ВВП РФ за последние три года выше среднего показателя по Европе

Москва3 сен Вести.За последние три года рост ВВП в России выше среднего показателя по Европе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, сейчас прирост ВВП РФ составляет порядка 0,6%.

За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского сказал Путин

2 сентября Федеральная служба государственной статистики опубликовала предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта России по итогам первого полугодия, согласно которой ВВП РФ прибавил 0,6% в первом полугодии 2026 года.