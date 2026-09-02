Росстат: ВВП России в I полугодии 2026 года вырос на 0,6%

ВВП прибавил 0,6% в первом полугодии Росстат: ВВП России в I полугодии 2026 года вырос на 0,6%

Москва2 сен Вести.Федеральная служба государственной статистики опубликовала предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта России по итогам первого полугодия. Согласно данным ведомства, российская экономика продолжает демонстрировать положительную динамику, хотя темпы роста несколько замедлились по сравнению с прошлым годом.

По оценке Росстата, ВВП страны в январе – июне 2026 года увеличился на 0,6% в сопоставимых ценах относительно аналогичного периода 2025 года. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года рост составлял 1,2%. Таким образом, экономика сохраняет поступательное развитие, адаптируясь к текущим макроэкономическим условиям.

Ранее Решетников спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2026 года на уровне 0,6%.