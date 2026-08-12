Росстат предварительно оценил рост ВВП на уровне 1,3% во втором квартале

Росстат предварительно оценил рост ВВП во II квартале на уровне 1,3% Росстат предварительно оценил рост ВВП на уровне 1,3% во втором квартале

Москва12 авг Вести.Рост ВВП России во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Отмечается, что в расчете были использованы индикаторы отраслевой статистики.

На рост ВВП, по данным ведомства, в наибольшей степени повлияли розничный товарооборот (+7,2%), оборот общественного питания (+6,2%), грузооборот (+2,5%), оптовый товарооборот (+2,4%), обрабатывающие производства (+2%). В то же время снижение продемонстрировали пассажирооборот (-2,3%), добыча полезных ископаемых (-1,9%), строительство (-1,6%), сельское хозяйство (-1,5%).

Ранее в РФ в период с 13 по 18 мая потребительские цены снизились на 0,02%. Продовольственные товары подешевели на 0,26%, в том числе плодоовощная продукция - на 2,21%.