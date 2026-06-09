Исследование: прирост доходов зафиксирован в 58 регионах России Прирост доходов зафиксирован в 58 регионах России

Москва9 июн Вести.По итогам первого квартала текущего года доходы региональных бюджетов демонстрируют рост на 0,2% по сравнению с прошлогодним уровнем. Увеличение показателей наблюдался в 58 регионах России. Об этом свидетельствуют результаты исследования рейтингового агентства "Эксперт РА", которое приводит ТАСС.

Динамика основных социально-экономических показателей регионов остается преимущественно сдержанно положительной. В производственном секторе рост промышленного производства отмечен в 43 субъектах, тогда как по строительным работам положительная динамика зафиксирована лишь в 29 регионах уточняется также в исследовании

В то же время в потребительском секторе оборот розничной торговли вырос в 80 регионах России, а объем платных услуг населению - в 79.

При этом, согласно данным исследования, объем государственного долга регионов вырос на 3,3% - до 3,6 трлн рублей.