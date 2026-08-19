Путин: в 2026 году прирост ВВП - на уровне около 1%

Путин заявил, что в 2026 году прирост ВВП находится на уровне около 1% Путин: в 2026 году прирост ВВП - на уровне около 1%

Москва19 авг Вести.Прирост ВВП в России в 2026 году находится на уровне 1%. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, в первом полугодии ВВП вырос на 0,6%, а во втором квартале – на 1,3%.

Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1% сказал Путин

Президент России подчеркнул, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры.

14 августа министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП на 1,3% во втором квартале 2026 года объясняется не только бюджетным импульсом, но также оживлением частного потребления.