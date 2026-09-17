Путин заявил о соответствии роста ВВП России бюджетным прогнозам Путин: рост ВВП России в 2026 году составит около 1%

Москва17 сен Вести.Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2026 года составит около 1%, что соответствует прогнозу, заложенному при подготовке бюджета. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года, рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1% - примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год отметил президент

Ранее Владимир Путин говорил о том, что за последние три года рост ВВП в России выше среднего показателя по Европе.