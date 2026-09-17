Путин: рост зарплат в РФ за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении

Путин заявил, что рост зарплат в РФ за первую половину 2026 года составил 6,5% Путин: рост зарплат в РФ за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении

Москва17 сен Вести.За первое полугодие 2026 года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Растут заработные платы - за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении сказал Путин

Кроме того, на совещании глава государства заявил, в частности, что отечественные компании и предприятия работают устойчиво, а безработица находится на уровне около исторических минимумов — 2,3%.

12 сентября Росстат сообщил, что средняя зарплата в июне превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России.