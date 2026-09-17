Москва17 сенВести.За первое полугодие 2026 года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Растут заработные платы - за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражениисказал Путин
Кроме того, на совещании глава государства заявил, в частности, что отечественные компании и предприятия работают устойчиво, а безработица находится на уровне около исторических минимумов — 2,3%.
12 сентября Росстат сообщил, что средняя зарплата в июне превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России.