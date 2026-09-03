Москва3 сенВести.Рост реальных зарплат в России в июне 2026 года замедлился до 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.
В мае показатель составлял 4%, а по итогам первого полугодия 2026 года отмечался рост реальных зарплат на 6%.
Показатель реальной заработной платы считается из средней начисленной зарплаты с последующей корректировкой на размер инфляции.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за второй квартал реальные зарплаты демонстрировали рост на 4,4%.
Ранее в ведомстве сообщали, что в июне текущего года показатель среднемесячной начисленной зарплаты почти достиг 115 тысяч рублей, обновив рекордные значения последних лет.