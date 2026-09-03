Рост реальных зарплат в РФ замедлился в июне

Реальные зарплаты в России в июне 2026 года замедлили рост до 3,4% Рост реальных зарплат в РФ замедлился в июне

Москва3 сен Вести.Рост реальных зарплат в России в июне 2026 года замедлился до 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

В мае показатель составлял 4%, а по итогам первого полугодия 2026 года отмечался рост реальных зарплат на 6%.

Показатель реальной заработной платы считается из средней начисленной зарплаты с последующей корректировкой на размер инфляции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за второй квартал реальные зарплаты демонстрировали рост на 4,4%.

Ранее в ведомстве сообщали, что в июне текущего года показатель среднемесячной начисленной зарплаты почти достиг 115 тысяч рублей, обновив рекордные значения последних лет.