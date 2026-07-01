Инфляция в России с 23 по 29 июня составила 0,22%

Росстат опубликовал данные о недельной инфляции в России Инфляция в России с 23 по 29 июня составила 0,22%

Москва1 июл Вести.Инфляция в России в период с 23 по 29 июня 2026 года составила 0,22%. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

Неделей ранее, с 16 по 22 июня, показатели равнялись 0,25%. При этом в годовом выражении инфляция в России по данным на 29 июня составила 6,01%.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что рост цен на топливо оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания. По его словам, финансовый регулятор будет следить за ситуацией на рынке.