Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне 6,05% Минэкономразвития: годовая инфляция в России с 4 по 10 августа достигла 6,05%

Москва12 авг Вести.Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне 6,05%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, который подготовило Минэкономразвития.

За неделю с 4 по 10 августа 2026 года цены снизились на 0,06%. На продовольственные товары динамика цен составила 0,04%, в том числе ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 1,06%), на остальные продукты питания цены изменились на 0,14%. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, в секторе наблюдаемых услуг - на 0,14%. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,05%. Показатель уточнен с учетом вышедших данных Росстата отмечается в обзоре

Ранее глава ведомства Максим Решетников сообщил, что МЭР не ожидает роста инфляции при ускорении роста экономики. Он подчеркнул, что нынешнее снижении инфляции - результат сбалансированной политики правительства и ЦБ РФ.