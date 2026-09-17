Путин: безработица в РФ находится вблизи исторических минимумов в 2,3%

Путин заявил, что безработица в России находится вблизи исторических минимумов Путин: безработица в РФ находится вблизи исторических минимумов в 2,3%

Москва17 сен Вести.Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов - 2,3% сказал Путин

Глава государства отметил, что стабильная ситуация на рынке труда повлияла на рост потребительского спроса в России. По словам Путина, за семь месяцев 2026 года розничные продажи выросли на 5,4%.

Ранее исследование показало, что самые низкие показатели безработицы достигнуты в трех регионах России - это Калужская и Нижегородская области, а также Хабаровский край.