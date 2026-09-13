Исследование: самые низкие показатели безработицы отмечены в трех регионах РФ Низкие показатели безработицы зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях

Москва13 сен Вести.Самые низкие показатели безработицы выявлены в трех регионах России - это Калужская и Нижегородская области, а также Хабаровский край. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

Согласно последним данным, в Калужской области уровень безработицы составил 0,8%, а в Нижегородской области и Хабаровском крае - 0,9% говорится в сообщении

Также отмечается, что Новгородской области и Ханты-Мансийском округе показатель безработицы находится на уровне 1,0%.

Ранее сообщалось, что в России заметно помолодела безработица. Средний возраст снизился с 38 до 36 лет. По мнению экспертов, молодым людям сложнее найти работу, поскольку у них отсутствует необходимый опыт, а также они менее дисциплинированы по сравнению со старшим поколением.