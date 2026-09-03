Путин: безработица на Дальнем Востоке упала в четыре раза Путин: уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился вчетверо за 20 лет

Москва3 сен Вести.Уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе за последние годы сократился в четыре раза и достиг 2,2%, что соответствует среднему показателю по России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября.

Президент напомнил, что два десятилетия назад показатель безработицы в Дальневосточном федеральном округе держался на отметке около 8%, при этом среднероссийское значение было ниже на один процентный пункт. Тогда еще ощущались последствия кризиса 90-х годов, когда жителям региона, особенно молодежи, было крайне сложно найти перспективное и достойно оплачиваемое место работы.

За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона сказал глава государства

Путин напомнил, что исторический максимум безработицы на Дальнем Востоке был зафиксирован в 1998 году и составлял 16,4%. Если сравнивать с этим периодом, то к сегодняшнему дню показатель уменьшился в 7,5 раз.

Президент отметил, что в регионе появляются новые производства и эффективные рабочие места, что напрямую влияет на рост доходов населения и улучшение ситуации на рынке труда. Путин добавил, что доходы граждан на Дальнем Востоке несколько выше среднероссийских, хотя и стоимость жизни в регионе также более высокая.

Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".