Москва1 сен Вести.Дальний Восток сделал фантастический рывок в создании новых производств и системы инфраструктурной поддержки. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в интервью ИС "Вести".

Говоря об этом, он упомянул территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) в Приморском крае. Это специальные экономические зоны с особым правовым режимом, созданным для привлечения инвестиций и ускоренного развития регионов.

Дальний Восток в последние годы сделал фантастический рывок по созданию и новых производств, и системы инфраструктурной поддержки. Порт Владивосток, к примеру, ТОРы, ТОСЭРы. Мы видим, насколько изменилась экономика регионов, уровень и качество жизни. Здесь это особенно видно рассказал Калинин

1 сентября во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум (ВЭФ) - 2026 года. Главная тема этого года — "Дальний Восток — развитие во благо людей".