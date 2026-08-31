Трутнев: на ВЭФ уже зарегистрировано 5,5 тыс. человек из более чем 70 стран

Трутнев: для участия в ВЭФ уже зарегистрировано 5,5 тыс. участников и гостей Трутнев: на ВЭФ уже зарегистрировано 5,5 тыс. человек из более чем 70 стран

Москва31 авг Вести.Количество зарегистрированных на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке достигло отметки в 5,5 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На сегодняшний день уже зарегистрировано 5,5 тысяч участников и гостей Восточного экономического форума из более чем 70 стран приводит пресс-служба полпредства слова Трутнева

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока участников и гостей ВЭФ-2026 будет встречать фотовыставка, посвященная конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений". По словам Трутнева, власти хотят показать, насколько красивы Дальний Восток и Арктика и заинтересовать людей туристическими маршрутами.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Темой форума будет "Дальний Восток - развитие во благо людей".