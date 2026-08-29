Участников и гостей ВЭФ-2026 в аэропорту Владивостока встретит фотовыставка Фотовыставка, посвященная Дальнему Востоку, размещена в аэропорту Владивостока

Москва29 авг Вести.В аэропорту Владивостока участников и гостей ВЭФ-2026 встретит фотовыставка, посвященная конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений". Об этом сообщила пресс-служба конкурса в своем канале в мессенджере МАХ.

На выставке представлены фотографии участников первых трех сезонов конкурса, не только победителей и призеров, но и тех, кто не занял призовые места. Фотовыставка позволит гостям окунуться в удивительную природу Дальнего Востока: проплыть по морям и рекам, подняться на горы и вулканы, пройти низведенными тропами тундры и тайги и даже проехать на собачьих упряжках сказано в публикации

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев добавил, что власти хотят показать, насколько красивы Дальний Восток и Арктика, заинтересовать людей туристическими маршрутами, чтобы те захотели увидеть вживую курильские и камчатские вулканы, снежную тундру, красоту тайги, сопки, моря и реки, или даже захотели бы поучаствовать в конкурсе.

Отмечается, что фотографии можно оживить, благодаря нововведенным элементам интерактивности. Отсканировав QR-код, можно также посмотреть тизеры фильмов участников, их полные версии или открыть сайт конкурса.

Накануне во Владивостоке также появились два новых мурала, посвященных конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений".

ВЭФ-2026 пройдет с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Темой форума будет "Дальний Восток - развитие во благо людей". В рамках мероприятия будут показаны фильмы победителей и призеров конкурса о Дальнем Востоке.