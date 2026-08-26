Москва26 авг Вести.С момента старта IV сезона конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" поступило 219 фильмов от жителей из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба конкурса в мессенджере MAX.

Больше всего работ традиционно прислали жители дальневосточных и арктических регионов. Наибольшее количество поступило из Сахалинской области (57) и Камчатского края (37). Двенадцать заявок подали участники из Астраханской, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской, Вологодской, Новосибирской областей и Краснодарского края.

В номинации "Пешее путешествие" прислано 139 фильмов, "Водное путешествие" – 33 фильма, "Арктическое путешествие" – 22 фильма, "Зимнее путешествие" – 15 фильмов и 10 работ в номинации "Тропы Победы".

Мы хотим сделать Дальний Восток и Арктику ближе для тех, кто любит активный отдых и путешествия, рассказать об уникальной дальневосточной и арктической природе и традициях, показать красоты вулканов, морей, сопок и гор. И, конечно, поощрить тех, кто испытывает свою силу воли и духа, проходя новыми увлекательными маршрутами отметил полпред ДФО Юрий Трутнев

IV сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике "Дальний Восток - Земля приключений" стартовал 1 мая 2026 года. Чтобы стать участником, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до 8 минут о путешествии на Дальний Восток или в Арктику. Принять участие в конкурсе могут как профессиональные путешественники, так и любители, а также дети в сопровождении взрослых.

Фильмы победителей и призеров конкурса о Дальнем Востоке покажут на Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке.