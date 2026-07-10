Москва10 июлВести.Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев поучаствует в конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений". Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Лебедев отметил, что поучаствовать в конкурсе может кто угодно, поскольку для этого не нужны ни специальные навыки, ни профессиональная техника. В приоритете – искренние эмоции.
Снимать можно даже на обычный мобильный телефон. Самое главное –интересное приключение, которое хочется показать другим. Я обязательно вновь приму участие в конкурсе и приглашаю сделать это всех жителей Камчатского краязаявил министр
В конкурсе пять номинаций: "Пешее путешествие", "Водное путешествие", "Зимнее путешествие", "Арктическое путешествие" и "Тропы Победы". Главный приз – 3 миллиона рублей, а победители каждой номинации получат по 1 миллиону рублей.