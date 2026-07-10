Министр по ЧС Камчатки Лебедев снимет ролик про свой регион на конкурс

Министр по ЧС Камчатки участвует в конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений" Министр по ЧС Камчатки Лебедев снимет ролик про свой регион на конкурс

Москва10 июл Вести.Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев поучаствует в конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений". Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Лебедев отметил, что поучаствовать в конкурсе может кто угодно, поскольку для этого не нужны ни специальные навыки, ни профессиональная техника. В приоритете – искренние эмоции.

Снимать можно даже на обычный мобильный телефон. Самое главное –интересное приключение, которое хочется показать другим. Я обязательно вновь приму участие в конкурсе и приглашаю сделать это всех жителей Камчатского края заявил министр

В конкурсе пять номинаций: "Пешее путешествие", "Водное путешествие", "Зимнее путешествие", "Арктическое путешествие" и "Тропы Победы". Главный приз – 3 миллиона рублей, а победители каждой номинации получат по 1 миллиону рублей.