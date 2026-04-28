Москва28 апр Вести.В России стартует IV сезон конкурса "Дальний Восток – Земля приключений". Об этом сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Прием заявок начнется с 1 мая 2026 года.

С 1 мая 2026 года начинается прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений". Организаторы подготовили нововведения и увеличили призовой фонд говорится в публикации

В этом году призовой фонд за третье место в основных номинациях и за победу в специальных стал в два раза больше, чем в прошлом. Теперь он составляет 200 тысяч рублей.

Также в IV сезоне к основным номинациям добавилась "Тропа Победы". Помимо нее, останутся четыре традиционные номинации: пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие.