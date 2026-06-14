Россияне вернутся на ЧМ по конному спорту впервые с 2018 года Тренер Белецкий: российские конники выступят на ЧМ-2026 в немецком Ахене

Москва14 июн Вести.Спортсмены из России рассчитывают выступить на мировом первенстве по конному спорту, которое состоится с 11 по 23 августа в немецком Ахене. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Владимир Белецкий.

На сегодняшний день из наших спортсменов сумели квалифицироваться на чемпионат мира Сергей Петров и Ксения Хайрулина рассказал Белецкий

Он добавил, что Богдан Васьковский и Дарья Самохина рассчитывают пройти отбор по итогам турнира в белорусской Ратомке, намеченного на начало июля, а Диана Курочкина пробует завоевать путевку через европейские соревнования. Все перечисленные атлеты специализируются в конкуре.

В программу ЧМ, который проводится раз в четыре года, помимо конкура входят выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка и паралимпийская выездка. Однако россияне выступят только в конкуре. "Участие [в других дисциплинах] пока очень проблематично", — отметил Белецкий, указав на трудности с визами, вывозом лошадей и более сложной квалификацией, в частности в троеборье.

В последний раз россияне участвовали в ЧМ по конному спорту в 2018 году в США. Турнир 2022 года в датском Хернинге россияне и белорусы пропустили из-за санкций Международной федерации конного спорта (FEI).

Как рассказала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, для возвращения спортсменов на международные старты была проведена большая работа в постоянном взаимодействии с FEI, МОК, Минспортом РФ и ОКР. По ее словам, дети и юноши уже выступают с флагом и гимном страны, а взрослые спортсмены пока вынуждены заявляться в нейтральном статусе.

Ранее бывший тренер сборной РФ по хоккею Владимир Плющев предположил, что российские хоккеисты могут вернуться на международные турниры с сезона 2027/2028.