Москва25 июн Вести.Допуск российской команды к юношескому чемпионату мира (игроки не старше 15 лет) является важным шагом на пути полноправного возвращения России в мировой футбол. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о допуске российских спортсменов на первенство мира среди юношей и девушек, которое пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Это первое официальное соревнование с конца февраля 2022 года, на котором российские команды смогут выступить под своим флагом.

Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в Чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. В целом мы оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных сборных к участию в официальных соревнованиях. сказал Дюков, чьи слова приводит официальный сайт РФС

Российские национальные и клубные команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после начала СВО на Украине. Отстранение длится по нынешний день. Сборная России может проводить только товарищеские матчи, результаты которых идут в зачет рейтинга ФИФА. Российские клубы не проводят официальных соревнований с европейскими командами.