ФИФА допустила сборные России до 15 лет сыграть на чемпионате мира по футболу

ФИФА разрешила сборным России до 15 лет выступить на чемпионате мира ФИФА допустила сборные России до 15 лет сыграть на чемпионате мира по футболу

Москва25 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет участвовать в чемпионате мира 2026 года. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане в период с 22 по 31 октября​​​. Одной из ассоциаций-членов ФИФА является Российский футбольный союз (РФС).

Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА говорится в сообщении

Запланированный на 2027 год второй турнир проведут исключительно среди команд девушек, уточнили в организации.

Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно следует из заявления ФИФА

Ранее генеральный директор РФС Максим Митрофанов сообщил, что ФИФА намерена допустить команду из России до нового международного турнира. Он уточнял, что речь идет про соревнование для футболистов не старше 15 лет.