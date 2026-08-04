Российские волейболистки могут выступить на чемпионате мира 2027 года FIVB рассматривает возможность допуска сборной России на женский ЧМ-2027

Москва4 авг Вести.Женская сборная России по волейболу имеет шансы выступить на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Женское мировое первенство в 2027 году примут США и Канада. Как отмечается, FIVB совместно с организаторами турнира рассматривает варианты допуска российской команды.

FIVB также продолжает изучать, в консультации с местным организационным комитетом, Федерацией волейбола Канады, Федерацией волейбола США и другими заинтересованными сторонами, возможность участия женской сборной России по волейболу в чемпионате мира среди женщин 2027 года говорится в релизе

Ранее FIVB объявила о допуске российских команд к Лиге наций в 2027 году.