Москва4 авгВести.Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира, который в 2027 году пройдет в Польше, сообщает Международная федерация волейбола (FIVB).
Мировое первенство в Польше запланировано на 10-26 сентября следующего года.
Всероссийская федерация волейбола официально уведомила FIVB о том, что она добровольно приняла решение не участвовать в чемпионате мира по волейболу среди мужчин 2027 годаговорится в сообщении международной федерации
Международная федерация волейбола в начале июля сняла все ограничения с российских команд и допустила к международным стартам. Однако польские власти после этого заявили, что не дадут визы российским спортсменам для участия в чемпионате мира. Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский подчеркивал, что его организация не будет призывать к бойкоту матчей против сборной России, но все зависит от решения визового вопроса.