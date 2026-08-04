Мужская сборная России отказалась от участия в ЧМ по волейболу в Польше

Мужская сборная России по волейболу отказалась ехать на ЧМ в Польшу Мужская сборная России отказалась от участия в ЧМ по волейболу в Польше

Москва4 авг Вести.Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира, который в 2027 году пройдет в Польше, сообщает Международная федерация волейбола (FIVB).

Мировое первенство в Польше запланировано на 10-26 сентября следующего года.

Всероссийская федерация волейбола официально уведомила FIVB о том, что она добровольно приняла решение не участвовать в чемпионате мира по волейболу среди мужчин 2027 года говорится в сообщении международной федерации

Международная федерация волейбола в начале июля сняла все ограничения с российских команд и допустила к международным стартам. Однако польские власти после этого заявили, что не дадут визы российским спортсменам для участия в чемпионате мира. Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский подчеркивал, что его организация не будет призывать к бойкоту матчей против сборной России, но все зависит от решения визового вопроса.