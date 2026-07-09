Москва9 июл Вести.Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский выразил обеспокоенность из-за возможного конфликта с Международной федерацией волейбола (FIVB). Организация разрешила российским сборным участвовать в турнирах, однако власти Польши отказываются пускать граждан РФ в страну.

Проблема актуальна в преддверии мужского чемпионата мира, который пройдёт в Польше в сентябре 2027 года. Сборная России занимает третье место в мировом рейтинге и претендует на участие в турнире. Аналогичные трудности могут возникнуть уже в августе 2026 года на чемпионате Европы по пляжному волейболу в польских Старе-Яблонках.

Мы пребываем в сложной ситуации: с одной стороны, требуется выполнение решения международной федерации... с другой — ограничения, связанные с тем, что русским не будут выданы визы заявил Свидерский в интервью TVP Info

Он добавил, что не станет призывать к бойкоту матчей против России, так как это неэффективно и может навредить польской стороне, предоставив право выбора самим спортсменам.