Москва8 июл Вести.Сборная России по волейболу после снятия ограничений намерена принять участие в ближайших международных турнирах, а также пройти отбор на Олимпиаду, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью ИС "Вести".

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов и допустила до соревнований российские сборные и команды.

Учитывая, что FIVB законсервировала наш рейтинг, и мы возвращаемся на самые высокие позиции в мире, мы примем участие в ближайших стартах мировых и, я думаю, европейских на уровне сборных команд. В пляжном волейболе эти два сезона нам позволят надеяться, что наши пляжники наберут рейтинг, чтобы отобраться на олимпийские игры заявил Яременко

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). При этом Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют в ближайшее время рассматривать вопрос возвращения российских команд на международные турниры. А Международный союз конькобежцев (ISU) сохранил допуск россиян без флага и гимна, несмотря на решение МОК.