Москва4 авгВести.Россия приветствует решение Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске национальных команд к участию в Лиге наций 2027 года. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
FIVB 4 августа объявила, что сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Также сохраняется возможность участия женской российской команды в чемпионате мира в следующем году.
Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных. Приветствуем это решение FIVBнаписал он в Telegram-канале
Он добавил, что восстановление прав российских спортсменов продолжается, а базовым критерием участия в соревнованиях вновь становится спортивный принцип.
Дегтярев подчеркнул, что FIVB стала одной из первых международных спортивных федераций, которая прислушалась к решению Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.