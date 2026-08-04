Дегтярев поприветствовал допуск сборных России по волейболу к Лиге наций Дегтярев: приветствуем решение FIVB по допуску сборных России к Лиге наций

Москва4 авг Вести.Россия приветствует решение Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске национальных команд к участию в Лиге наций 2027 года. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

FIVB 4 августа объявила, что сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Также сохраняется возможность участия женской российской команды в чемпионате мира в следующем году.

Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных. Приветствуем это решение FIVB написал он в Telegram-канале

Он добавил, что восстановление прав российских спортсменов продолжается, а базовым критерием участия в соревнованиях вновь становится спортивный принцип.

Дегтярев подчеркнул, что FIVB стала одной из первых международных спортивных федераций, которая прислушалась к решению Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.