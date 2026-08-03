Москва3 авг Вести.Участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе будет историческим для российских спортсменов. Об этом в интервью журналу "Эксперт" заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Мы к ним готовимся и уже получили возможность квалифицироваться. Кстати, чем интересен Лос-Анджелес. Это будут третьи Олимпийские игры в этом городе, и в двух предыдущих мы не участвовали. В 1932 году — потому что Советский Союз еще не был членом олимпийского движения. А во второй раз, в 1984 году, СССР Игры в США бойкотировал. Для нашей страны, большой спортивной державы, выступить на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — событие исторического значения