Москва29 июл Вести.Европейцы стали маргиналами спортивного движения. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Процесс с международными спортивными организациями идет положительно, и спорт выводится за рамки политики, но в Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать. Европейцы, к сожалению, стали из, так скажем, определяющей силы, мейнстрима, маргиналами современного спортивного движения