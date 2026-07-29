Москва29 июлВести.Европейцы стали маргиналами спортивного движения. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Процесс с международными спортивными организациями идет положительно, и спорт выводится за рамки политики, но в Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать. Европейцы, к сожалению, стали из, так скажем, определяющей силы, мейнстрима, маргиналами современного спортивного движениясказал он
Ранее Дегтярев заявил, что Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций являются самыми "отмороженными" организациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям.