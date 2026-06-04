Москва4 июнВести.Россия будет номинироваться на право проведения на своей территории чемпионатов мира и Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Он отметил, что договоренность об этом есть с главами всех спортивных федераций, заявки будут поданы, как только "откроется окно".
По поводу чемпионатов внутри страны. Однозначно будем номинироваться, и мы в Олимпийском комитете [России] договорились об этом, все главы федерации, что как только окно открывается, мы сразу подаем заявкиотметил Дегтярев
Министр добавил, что первая заявка, вероятно, будет касаться чемпионата мира по плаванию. Дегтярев отметил, что в качестве места проведения рассматриваются Казань и Екатеринбург.
Федерация стрельбы из лука предложила провести тоже на территории России чемпионат мира и Европы ... Поэтому мы будем стучаться во все двери. Россия готова, Россия умеет, у нас есть возможности, люди соскучились. А в организационных способностях нашей страны никто не сомневается, поверьте, я это слышал во всех разговорахзаявил министр спорта РФ
Ранее он заявил, что многие участники международных соревнований отвыкли от гимна РФ, но постепенно начинают вспоминать.