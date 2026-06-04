Дегтярев: Россия будет подавать заявки на проведение чемпионатов мира и Европы

Министерство спорта подаст заявки на проведение международных чемпионатов в РФ Дегтярев: Россия будет подавать заявки на проведение чемпионатов мира и Европы

Москва4 июн Вести.Россия будет номинироваться на право проведения на своей территории чемпионатов мира и Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он отметил, что договоренность об этом есть с главами всех спортивных федераций, заявки будут поданы, как только "откроется окно".

По поводу чемпионатов внутри страны. Однозначно будем номинироваться, и мы в Олимпийском комитете [России] договорились об этом, все главы федерации, что как только окно открывается, мы сразу подаем заявки отметил Дегтярев

Министр добавил, что первая заявка, вероятно, будет касаться чемпионата мира по плаванию. Дегтярев отметил, что в качестве места проведения рассматриваются Казань и Екатеринбург.

Федерация стрельбы из лука предложила провести тоже на территории России чемпионат мира и Европы ... Поэтому мы будем стучаться во все двери. Россия готова, Россия умеет, у нас есть возможности, люди соскучились. А в организационных способностях нашей страны никто не сомневается, поверьте, я это слышал во всех разговорах заявил министр спорта РФ

Ранее он заявил, что многие участники международных соревнований отвыкли от гимна РФ, но постепенно начинают вспоминать.