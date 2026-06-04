Москва4 июнВести.Многие участники международных соревнований отвыкли от гимна РФ, но постепенно начинают привыкать. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Он отметил, что с начала года 396 российских спортсменов выступили за рубежом под флагом России, и 144 раза подминался флаг и звучал гимн РФ.
И сегодня они вернули полностью флаг и гимны. Наши спортсмены будут выступать на ближайших чемпионатах под флагом. … Постепенно начинают привыкать. Многие отвыкли от гимна нашегоотметил Михаил Дегтярев
Раннее глава Минспорта РФ сообщил, что Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, в том числе к летней и зимней универсиадам.