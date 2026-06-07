Чернышенко назвал виды спорта, где спортсмены из РФ смогут выступать с флагом

Чернышенко: российские спортсмены смогут выступать с флагом в 12 видах спорта Чернышенко назвал виды спорта, где спортсмены из РФ смогут выступать с флагом

Москва7 июн Вести.Российские спортсмены в 12 видах спорта смогут выступить с флагом и гимном своей страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что российская сторона видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование сообщил Чернышенко

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что у МОК есть все основания для того, чтобы "прекратить бан" России.

Он также подчеркнул, что от спорта ничего не останется, если исключать страны за вооруженные конфликты. По словам министра, необходимо "перевернуть страницу" с отстранением РФ.