Сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года Сборные РФ по волейболу поучаствуют в розыгрыше Лиги наций-2027

Москва4 авг Вести.Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

FIVB подтверждает, что мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом, еще не прошедших квалификацию на соревнования сказано в сообщении

Восьмого июля FIVB сняла ограничения с российских спортсменов и допустила до соревнований российские сборные и команды.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью ИС "Вести" затем заявил, что сборная России по волейболу после снятия ограничений намерена принять участие в ближайших международных турнирах, а также пройти отбор на Олимпиаду.