Москва4 авгВести.Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
FIVB подтверждает, что мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом, еще не прошедших квалификацию на соревнованиясказано в сообщении
Восьмого июля FIVB сняла ограничения с российских спортсменов и допустила до соревнований российские сборные и команды.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью ИС "Вести" затем заявил, что сборная России по волейболу после снятия ограничений намерена принять участие в ближайших международных турнирах, а также пройти отбор на Олимпиаду.