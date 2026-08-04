"Морская зачистка": МО показало кадры уничтожения семи судов с грузами для ВСУ Минобороны поделилось кадрами уничтожения семи украинских сухогрузов

Москва4 авг Вести.Минобороны показало кадры "морской зачистки", в результате которой были уничтожены семь украинских сухогрузов. Ролик размещен на канале ведомства на платформе MAX.

Минус семь: морская зачистка продолжается. Расчеты БПС "Герань-4 Сикер" поразили семь сухогрузов, доставлявших грузы для ВСУ. Суда поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа российские военные уничтожили четыре сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ.