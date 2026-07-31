МО РФ показало видео атак "Геранями" на судна с грузами для ВСУ в портах Украины

МО РФ показало кадры ударов "Геранями" по суднам с грузами для ВСУ МО РФ показало видео атак "Геранями" на судна с грузами для ВСУ в портах Украины

Москва31 июл Вести.ВС РФ нанесли удары по пяти сухогрузам, которые перевозили вооружение, технику и имущество военного назначения в интересах ВСУ. Минобороны России показало кадры работы военных.

Так, утром в пятницу БПЛА "Герань" ударил по сухогрузу у причала в порту Одесса, а "Герань-4" поразила сухогруз в порту Южный, информировали в ведомстве.

В период с 15.10 до 18.08 мск в акватории Черного моря БПЛА "Герань-4" поразили три грузовых судна, находившихся северо-восточнее острова Змеиный и направлявшихся в сторону украинского побережья.