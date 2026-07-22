Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло в Сиднее

Россиянки обыграли Нидерланды в 1/4 финала Кубка мира по водному поло Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло в Сиднее

Москва22 июл Вести.Женская сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счётом 11:6 в четвертьфинальном матче финальной стадии Кубка мира. Престижные соревнования в эти дни проходят в австралийском Сиднее.

Соперник российской команды по полуфинальной встрече, которая запланирована на 24 июля, определится по результатам других игр. Право выступить в финальной части Кубка мира россиянки завоевали благодаря триумфу во втором дивизионе турнира. Всего за трофей по олимпийской системе борются восемь сильнейших сборных, при этом три лучших коллектива по итогам соревнований получат прямые путёвки на чемпионат мира 2027 года.

Турнир в Сиднее завершится 26 июля. Примечательно, что российские спортсменки допущены к участию в этих международных стартах в полном статусе — с использованием национальной символики.